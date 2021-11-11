Любительница хереса отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долголетия

100-летняя женщина из Австралии считает секретом долголетия любовь к кроссвордам и хересу

В Австралии бывший авиационный механик отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Nine News.

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Элси Роуч отпраздновала знаменательную дату в доме престарелых, где ее гостями стали многочисленные родственники и друзья. Секретом своего долголетия женщина считает интерес к современным технологиям и любовь к хересу. «Я обожаю свой планшет, и постоянно разгадываю кроссворды на нем. И еще люблю выпить бокал хереса. Не каждый вечер, конечно», — говорит Роуч.

В годы Второй мировой войны Роуч находилась на военной службе в Великобритании и была одной из первых женщин-авиамехаников, которые обслуживали истребители и бомбардировщики. Пенсионерка до сих пор остается страстной любительницей боевых машин того времени. «Мне хотелось служить в авиации. Я влюблена в "Спитфайры"», — поделилась Роуч.

Сообщается также, что поздравительное письмо ветерану ВВС от королевы Великобритании Елизаветы II уже в пути и должно прийти в ближайшее время.

Ранее 100-летняя поклонница фитнеса из Англии рассказала о секрете своего долголетия. Эдне Линдли считает, что именно активная жизнь и любовь к спорту позволила ей отметить 100-й день рождения.

