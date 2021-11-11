Раскрыт секрет банта на бюстгальтере

Журналисты раскрыли секрет расположения одной и той же декоративной детали в виде банта на передней части бюстгальтера. На пост, появившийся на платформе Quora, обратили внимание журналисты Mirror.

Пользовательница сети Стелла Лоуренс (Stella Lawerence) объяснила, что в древности женщины носили корсеты, которые состояли из бюска — тонких жестких планок для придания изделию определенной формы, которые часто изготавливали из китового уса.

По словам юзерши, бюск вставляли в специальный карман, который пришивался к передней части корсета, и скрепляли получившуюся конструкцию бантом. «Со временем бюск пропал, но бант остался на бюстгальтерах в качестве декора», — заключила она. Ответ Лоуренс стал вирусным и набрал 5,7 тысячи просмотров на сайте Quora.

Читателей издания удивило объяснение блогерши, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под опубликованным материалом. «Спасибо за такое подробное объяснение — на самом деле очень интересно», «Я думала, что бант показывает лицевую сторону белья», «Даже интереснее, чем история с женскими трусами», «Моя жизнь не будет прежней», — высказывались они.

Ранее редакторы издания Tyla также назвали причину, по которой к передней части женских трусов часто пришивают бант. Журналисты пояснили, что до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте при свечах, поэтому историки сходятся во мнении, что бант помогал им определить лицевую сторону нижнего белья.