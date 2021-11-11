Семья шесть недель прятала тело умершей родственницы и избежала наказания

Трое японцев из британского города Хемсли, графство Норт-Йоркшир, которых обвиняли в том, что они в течение шести недель прятали в спальне тело умершей родственницы, избежали наказания. Об этом сообщает издание The Sun.

Японцев разоблачили после того, как сотрудники аптеки сообщили в правоохранительные органы о мужчине и женщине с трупным запахом, которые покупали подозрительно много медицинского спирта.

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В тот же день сотрудники полиции пришли по адресу в центре Хемсли, где проживала японская семья: 52-летняя Йосика Ясутакэ (Yoshika Yasutake), ее 46-летний брат Такахиро (Takahiro) и 76-летняя мать Митико (Michiko Yasutake). В одной из спален их дома полицейские нашли разлагающиеся останки сестры Йосики и Такахиро — 49-летней Рины, которая при жизни была талантливой художницей.

Специалисты пришли к выводу, что женщина скончалась от естественных причин, насильственный характер смерти был исключен. Тем не менее родственники покойной предстали перед судом по обвинению в препятствовании законному захоронению тела. По британским законам, за это им могло грозить пожизненное заключение.

После рассмотрения материалов дела судья Шон Моррис заявил, что все трое членов семьи страдают от редчайшего психического заболевания, что делает этот случай уникальным для уголовного суда. Он постановил прекратить преследование обвиняемых и добавил, что в том случае, если дело будут рассматривать присяжные, суд не будет препятствовать им в вынесении вердикта о невиновности этих людей по причине их безумия.

Ранее сообщалось, что житель австрийского региона Тироль больше года хранил мумифицированный труп матери в подвале и получал за нее пенсию. По данным полиции, 89-летняя женщина, которая страдала от деменции, умерла естественной смертью.