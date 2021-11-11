Меган Маркл привлекла внимание фотографов платьем с глубоким декольте

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Town&Country.

Папарацци запечатлели Маркл с мужем, принцем Гарри, в Нью-Йорке на гала-концерте Salute to Freedom, посвященному Дню ветеранов в США и Дню памяти в Великобритании. В качестве наряда знаменитость выбрала ярко-красное платье в пол бренда Carolina Herrera, которое оформлено глубоким декольте, открытой спиной и разрезом, оголяющем ногу.

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На размещенных кадрах видно, что волосы герцогини собраны в высокий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. Она также надела туфли на каблуке люксовой марки Giuseppe Zanotti, серьги и несколько браслетов ювелирного дома Cartier. Принц Гарри, в свою очередь, посетил мероприятие в классическом костюме и белой рубашке с брошью в виде красного мака.

Ранее стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и остаются в моде во все времена. Специалист также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Они решили переехать в США, работать и заниматься предпринимательской и благотворительной деятельностью. Супруги также отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Они подписали договор с видеосервисом Netflix, таким образом добившись финансовой независимости от королевской семьи.

