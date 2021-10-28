Меган Маркл прочла детскую книгу на камеру в украшениях за 31 миллион рублей

Журналисты назвали стоимость украшений жены принца Гарри Меган Маркл, в которых она снялась для YouTube-канала, посвященного деятельности издательского дома Penguin Random House. Материал публикует Daily Mail.

Герцогиня Сассекская прочла на камеру отрывок из собственной детской книги The Bench («Скамейка»). В качестве наряда она выбрала облегающие джинсы и оверсайз-рубашку голубого цвета с закатанными рукавами. Волосы знаменитости собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

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Меган Маркл также надела несколько ювелирных изделий общей стоимостью 444 тысячи долларов (31 миллион рублей). Среди них, например, золотые часы Tank бренда Cartier за 23 тысячи долларов (1,6 миллиона рублей), которые раньше принадлежали ее покойной свекрови принцессе Диане. Образ дополнил браслет Cartier Love за 6 900 долларов (483 тысячи рублей).

Помимо этого, на супруге принца Гарри были золотой браслет, разработанный дизайнером Дженнифер Мейер, цена которого составляет три тысячи долларов (208 тысяч рублей), и обручальное кольцо за 350 тысяч долларов (24,7 миллиона рублей).

Наконец, на мизинец другой руки Маркл надела кольцо с бриллиантом с Ближнего Востока, которое создала знаменитый ювелир Лоррейна Шварц. Стоимость изделия оценивается в 62 тысячи долларов (4,3 миллиона рублей).

Ранее стилист увидел скрытый смысл в одежде принца Гарри и Меган Маркл на обложке Time. По мнению Рошель Уайт (Rochelle White), черный и белый цвета, выбранные супругами, означают сдержанность и остаются в моде во все времена. Специалистка также добавила, что видит в нарядах Гарри и Маркл символ их роста и развития за последние несколько лет.