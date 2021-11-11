На теле умершей в столичной клинике пациентки обнаружили синяки, следователи изучают этот случай. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина, проходившая лечение в частной наркологической клинике в Москве, умерла 10 октября. В этой клинике пациентка лечилась от алкоголизма.

Следствие заинтересовала эта смерть после того, как на теле умершей нашли синяки. Сотрудников медучреждения проверяют на возможную причастность к произошедшему.

Ранее сообщалось, что в Подольске задержали 33-летнего сбежавшего из психбольницы судимого за убийство пациента. Мужчина сбежал из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Подмосковья 4 ноября.