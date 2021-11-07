В Подмосковье задержали сбежавшего из психбольницы судимого пациента

В подмосковном Подольске задержали 33-летнего Александра Кутузова, который сбежал из психбольницы в Чехове. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Мужчину обнаружили в 30 километрах от медучреждения.

4 ноября из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Подмосковья сбежал пациент, который был судим за убийство и находился на принудительном лечении. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на источник в отделе полиции и на сотрудника больницы. У сбежавшего 33-летнего россиянина диагностировано психическое расстройство.

Ранее сбежавшего из психбольницы члена банды Шамиля Басаева задержали в Астрахани. Сообщалось, что в ходе совместной операции с ФСБ полицейские задержали 40-летнего Магомеда Алханова, который 27 октября сбежал из психиатрической больницы, где он находился для проведения медицинской экспертизы.