Названы самые опасные породы собак

Питбуль и еще три породы собак названы самыми опасными в Великобритании

В Великобритании существуют породы, владеть которыми на территории страны запрещено по закону. Так власти стараются защитить население от потенциально опасных собак, сообщает издание Express.

«Противозаконными» названы 4 породы: питбуль, японская тоса-ину, аргентинский дог, бразильский фила. Полиция может забрать этих собак у владельцев, даже если они ведут себя мирно.

Закон существует в стране с 1991 года, однако активисты пытаются добиться поправок. Они считают, что собак наказывают несправедливо, и зачастую проблема вовсе не в породе, а во владельце питомца.

Ранее в Австралии брошенный хозяевами пес помог найти и спасти более 100 коал во время лесных пожаров 2019-2020 годов и получил официальную награду от Международного фонда защиты животных.