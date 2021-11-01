Брошенный хозяевами пес спас больше 100 коал и получил официальную награду

Приютский пес помог найти десятки коал после лесных пожаров в Австралии и получил награду

В Австралии брошенный хозяевами пес по кличке Беар помог найти и спасти более 100 коал во время лесных пожаров 2019-2020 годов и получил официальную награду от Международного фонда защиты животных. Об этом сообщает The Good News Network.

Шестилетний Беар породы австралийский кули служил собакой-спасателем, но прежние хозяева сдали его в приют, потому что больше не могли справляться с его «безграничной энергией и страстной любовью к играм».

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Однако именно благодаря этим качествам Беара приняли в отряд поисковых собак университета города Саншайн-Кост, штат Квинсленд, и обучили искать коал. Как рассказала доктор Романе Кристеску, работающая с приютским псом, нюх и любовь к играм помогли ему стать незаменимым участником исследовательских проектов и поисковых операций по спасению десятков коал.

В Международном фонде защиты животных рассказали, что Беар неутомимо исследовал сожженный буш и стал «настоящим лучом надежды» для десятков пострадавших коал. Кристеску заявила, что после присуждения ему награды Беар получил от сотрудников университета «еще больше любви и совместных игр».

В 2020 году сообщалось, что в Камбодже крысу наградили медалью за поиск мин и взрывчатки. Грызун по кличке Магава стал первым животным, кроме собак, получившим подобную награду.