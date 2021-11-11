Порноактриса рассказала о влиянии PornHub на популярность роликов

Популярная порноактриса российского происхождения Ева Эльфи (настоящее имя Юлия Романова) рассказала, каким образом алгоритмы сайта PornHub повлияли на ее успешность. В большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?» она объяснила принцип действия алгоритмов сайта для взрослых, которые выводят актрис в топ ресурса.

По словам порнозвезды, алгоритмы порносайта оказали сильное влияние на ее популярность. «PornHub сам определяет, в какие дни и в какое время лучше публиковать ролики, какие теги популярны в данный момент», — объяснила актриса.

По опыту Эльфи, в топ PornHub попадают видео, которые публикуются в выходные или в среду. Худшим днем для публикации контента считается понедельник. Актриса объясняет это тем, что пользователи ресурса «находятся в рабочем ритме и заняты своими делами». Ролики, которые размещаются в пятницу, также имеют мало шансов на высокий рейтинг, посчитала она.

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По словам Эльфи, на популярность роликов для взрослых влияют теги, которыми их сопровождают на PornHub. «Популярность тега говорит о том, что многие ищут видео в таком жанре, а значит, велика вероятность, что твое видео с тегом увидят больше людей», — поделилась опытом актриса.

Она также уточнила, что, по ее информации, контент на главной странице сайта формируется в ручном режиме. В остальном система автоматического отбора видеороликов схожа с YouTube.

Эльфи родилась в Омске, впоследствии переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.

«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.