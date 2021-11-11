Госпогранслужба Украины заявила об отсутствии угроз на границе с Белоруссией

Госпогранслужба Украины: ситуация на границе с Белоруссией стабильная и контролируемая

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил об отсутствии угроз со стороны границы с Белоруссией, передает «Интерфакс — Украина».

«Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет», — сказал Дейнеко.

При этом, по его словам, делается все возможное, «чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов».

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что власти начали готовиться к миграционному кризису, аналогичному тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши. Он рассказал, что планируется удвоить число пограничников. В МВД уточнили, что обеспечивать безопасность границ будут около 8,5 тысячи военнослужащих.

В Белоруссии четвертый день группы мигрантов с Ближнего Востока пытаются прорваться в Польшу и Литву. Вильнюс и Варшава утверждают, что ситуация была специально организована Минском.