На Украине заявили о возможности отключений электроэнергии по воле Лукашенко

Политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что из-за неправильной политики Киева страна вынуждена покупать электричество и газ у Белоруссии и России. Об этом он заявил в эфире телеканала UkrLive, передает РИА Новости.

По его словам, если Минск не даст Украине электроэнергию, то в стране могут начаться веерные отключения. Эксперт отметил, что решение о продаже энергии зависит от воли главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он также подчеркнул, что у Украины сложные отношения с Минском из-за того, что Киев ввел против Белоруссии санкции и остановил перелеты в страну. Вопрос о том, как Украина докатилась до того, чтобы зависеть от Минска в вопросе электроснабжения, стоит задать украинскому лидеры Владимиру Зеленскому, добавил он.

Помимо этого, Корнейчук заявил, что страна также столкнется с нехваткой газа. Он отметил, что рано или поздно украинским властям придется напрямую договариваться с «Газпромом» о его закупках. «Только это все будет под видом страшного ужасного энергокризиса, к которому мы непонятно как пришли», — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на Минских переговорах Мария Ковшарь уточнила, что вопрос о покупке энергоресурсов был поднят 9 ноября.

