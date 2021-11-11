Популярный iPhone подешевел на 25 процентов

Популярный в России iPhone 11 рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость базового iPhone 11 с 64 гигабайтами встроенной памяти снизилась до 45 тысяч рублей. На старте продаж осенью 2019 года модель была оценена минимум в 60 тысяч рублей. Из этого следует, что аппарат подешевел примерно на 25 процентов.

Модель до сих пор продается в интернет-магазине Apple. Девайс доступен минимум за 50 тысяч рублей. «Бестселлер прошлых лет сейчас можно найти в магазинах по сниженной цене», — говорится в сообщении.

Авторы отметили, что девайс признали мировым лидером по продажам в 2020 году. Смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-экран, чип Apple A13 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, биометрический сенсор Face ID, аккумулятор с поддержкой беспроводной зарядки.

В сентябре специалисты сервиса «Билайн.Аналитика» назвали iPhone 11 самым популярным смартфоном в России среди девайсов Apple. В топ-3 также попали iPhone 7 и iPhone 6.