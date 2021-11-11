Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса

Американский актер Мэттью Макконахи выступил на онлайн-саммите DealBook и высказался против вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщает New York Times.

Артист заявил, что он, его жена и 13-летний сын Леви привиты, однако они не готовы делать прививку двум младшим детям — 11-летней Виде и 9-летнему Ливингстону. По словам звезды, он хочет получить больше информации о вакцинах и коронавирусе.

«Думаю ли я, что существует какая-то афера или теория заговора? Нет», — сказал Макконахи. Он добавил, что действительно верит в то, что ученые пытаются «поступать правильно».

В марте Макконахи в ходе подкаста The Balanced Voice заявил, что подумает над выдвижением на пост губернатора штата Техас. В ходе передачи артист рассказывал о себе в качестве отца и профессора Техасского университета. Тогда же он задался вопросом, чем дальше хочет заниматься, кроме кино: «Я действительно считаю, что мне есть чему научить других и чем поделиться».

Мэттью Макконахи родился в Техасе и в настоящее время живет там с семьей. Выборы губернатора этого штата запланированы на 2022 год.