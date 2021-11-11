Германия оценила ситуацию с мигрантами фразой «ругать Лукашенко недостаточно»

Ругать президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за кризиса с мигрантами недостаточно, необходимо принять конкретные меры. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА Новости.

По его словам, правоохранительные органы Белоруссии сопровождают мигрантов до границ Евросоюза (ЕС). Маас также заявил, что Лукашенко несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию.

Ранее Маас заявил, что в ЕС готовы ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей. «Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем», — сказал он.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Группы беженцев из Африки и Ближнего Востока стали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.