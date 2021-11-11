По итогам первых десяти месяцев текущего года отток капитала из России резко ускорился — 65,7 миллиарда долларов против 42,7 миллиарда долларов за тот же период в 2020-м. Об этом свидетельствует предварительная оценка Банка России, сообщает РИА Новости.

В регуляторе указали, что положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло большей частью за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом.

Платежный баланс в январе-октябре 2021 года вырос в 3,1 раза по сравнению с тем же периодом год назад, до 94,4 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли выросло в 1,9 раза в годовом выражении, до 142,1 миллиарда долларов.

За последнюю неделю, с 29 октября по 5 ноября, международные резервы России сократились на 0,2 процента, до 622,1 миллиарда долларов. Это произошло за счет отрицательной переоценки.

В июле этого года Центробанк существенно поднял прогноз по оттоку капитала по итогу 2021 года — с 35 миллиардов долларов до 50 миллиардов. При этом итоговый показатель 2020 года в два раза превысил данные за 2019 год.