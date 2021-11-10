Россияне перестали платить по половине займов «до зарплаты»

Россияне перестали платить по каждому второму займу «до зарплаты», констатировали в Центробанке (ЦБ). Доля просроченных платежей по итогам первого полугодия 2021-го составляет больше половины, указал директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков. Его слова приводит РИА Новости.

Однако он отметил, что за последнее время доля просроченной задолженности снизилась, так как раньше показатель составлял порядка 60 процентов. Займы «до зарплаты», они же PDL (payday loan), — сегмент потребительских кредитов, которые предоставляются на срок не более 30 дней и на сумму до 30 тысяч рублей. «Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28 процентов, но при этом эта просрочка очень сильно разнится по видам займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57 процентов», — сказал Кочетков.

При этом россияне стали брать больше займов «до зарплаты». По итогам первого квартала их количество составило шесть миллионов единиц. Это на 27,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество микрозаймов было выдано в Москве, Московской области и Краснодарском крае, подчеркнули в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Причем клиенты российских микрофинансовых организаций (МФО) стали чаще обращаться за крупными микрозаймами — 30 тысяч рублей и выше. В июле этого года доля таких обращений составляла 15,5 процента, годом ранее — 13,1 процента. В итоге о крупном микрокредите просит уже каждый шестой обратившийся. В МФО объяснили ситуацию тем, что деньги все чаще нужны малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям, в том числе для закрытия кассового разрыва.

За микрозаймами чаще всего обращаются представители торговли и сферы услуг (22 и 17 процентов соответственно). Также среди главных заемщиков названы работники производства с долей в 16 процентов от общего количества одобренных компанией заявок. На четвертом месте — государственные служащие и строители (по восемь процентов). Реже всего ссуды берут специалисты, занятые в сфере сельского хозяйства (два процента), а также работники IT-сферы (1,5 процента), маркетинга и консалтинга (один процент).