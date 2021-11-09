Банки резко сократили выдачу кредитов россиянам

«Ведомости»: банки в октябре выдали россиянам на 8,7 процента меньше кредитов

Банки в октябре выдали россиянам 1,8 миллиона кредитов на 564,4 миллиарда рублей, что на 8,7 и 10,64 процента соответственно меньше показателей сентября. Об этом сообщают аналитики Frank RG, передают «Ведомости».

Это самое большое снижение с января этого года. За исключением сезонного спада, характерного для этого зимнего месяца, такого резкого сокращения выдач в месячном выражении не было с апреля прошлого года, когда в России начался локдаун. В годовом выражении необеспеченное кредитование по-прежнему растет, но темпы замедлились — до 20,6 процента в октябре против 30,2 процента в сентябре.

Средний чек займа наличными упал на 2,12 процента в месячном и 1,53 процента в годовом выражении, составив 314 тысяч рублей (минимум с мая 2020 года). Такие показатели могут быть связаны с ростом заболеваемости коронавирусом, а также новыми ограничениями со стороны ЦБ.

Ранее Центробанк ограничил россиянам возможность покупать товары в магазинах в рассрочку. Регулятор разослал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) письмо, в котором им рекомендуется не участвовать в подобных схемах без оформления договора потребительского кредита или займа.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий ЦБ право ограничивать выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями.