Россиянин отсудил полмиллиона рублей за восемь месяцев в СИЗО

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Адольфа Павловского к МВД и Минфину о взыскании компенсации морального вреда в полмиллиона рублей за проведенные в СИЗО восемь месяцев по уголовному делу, которое было закрыто. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Из материалов дела следует, что мужчина был задержан 3 декабря 2019 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его арестовали и отправили в СИЗО. 3 августа 2020 года уголовное дело против него было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Павловского освободили из-под стражи.

В своем иске он указал, что все восемь месяцев находился «в ужасе и страхе от того, что его могут лишить свободы на 15 лет за преступление, которого он не совершал». Мужчина был «лишен поддержки семьи и вырван из привычного круга общения», а также пережил все неудобства СИЗО. Его содержала жена, имеющая маленькую зарплату, а больная мать осталась без ухода.

Павловский просил за незаконное уголовное преследование компенсацию в 2,5 миллиона рублей, но суд посчитал, что 490 тысяч рублей вполне достаточно.