В России не увидели причин для роста цен на интернет

ФАС заявила, что причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии нет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение). У ведомства отсутствует информация о наличии предпосылок для этого, говорится на официальном сайте.

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В ФАС также отметили, что рынок связи является социально значимым. Ведомство постоянно проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб или при обнаружении информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования.

Ранее сообщалось, что в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Расчеты не касаются рынка мобильной связи.

Эксперты объяснили такую тенденцию инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12–15 процентов.

Россиян также предупредили о росте платежей за ЖКХ. Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева отметила, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена ограниченному кругу граждан.