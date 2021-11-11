В России не увидели причин для роста цен на интернет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение). У ведомства отсутствует информация о наличии предпосылок для этого, говорится на официальном сайте.
В ФАС также отметили, что рынок связи является социально значимым. Ведомство постоянно проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб или при обнаружении информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования.
Ранее сообщалось, что в 2022 году тарифы на фиксированный доступ в интернет, платное телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти в среднем на 10 процентов. Расчеты не касаются рынка мобильной связи.
Эксперты объяснили такую тенденцию инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Ранее тарифы ежегодно дорожали на 12–15 процентов.
Россиян также предупредили о росте платежей за ЖКХ. Глава Организации народного контроля в ЖКХ Наталья Чернышева отметила, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, при этом адресная поддержка будет предоставлена ограниченному кругу граждан.