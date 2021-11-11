Популярный рэпер появился на премии в свадебном платье

Популярный американский рэпер Скотт Рамон Сиджеро Мескади, более известный как Kid Cudi, появился на публике в образе невесты. Снимки публикует модный журнал Vogue.

Известно, что певец посетил церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, которая состоялась в Нью-Йорке. Папарацци запечатлели его на красной ковровой дорожке в пиджаке и свадебном платье бренда ERL белого цвета. Помимо кружевного наряда, мужчина также надел фату, колготки, перчатки и кеды. При этом на его глаза нанесен темный макияж.

На размещенных кадрах музыкант держится за руку с дизайнером Илаем Линнецом (Eli Linnetz), который является основателем марки ERL. Мужчина предстал перед фотографами в классическом черном смокинге и белой рубашке с бабочкой. Журналисты Vogue предположили, что на мероприятии ему была отведена роль жениха.

Kid Cudi не в первый раз выходит в свет в традиционно женском образе. В июле хип-хоп-исполнитель накрасил ногти в оранжевый и голубой цвета и показал яркий маникюр на своей странице в Instagram. Подписчики принялись критиковать рэпера под постом, из-за чего он был вынужден закрыть комментарии под своими публикациями.