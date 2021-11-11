Coca-Cola решила засудить российского конкурента

Coca-Cola решила засудить конкурента на российском рынке, компанию «Аквалайф», выпускающую газированные напитки под брендом Fantola, пишет «Коммерсантъ». Американская корпорация имеет претензии к использованию названия, похожего на товарный знак Fanta.

Иск Coca-Cola подан в палату по патентным спорам Роспатента. Компания утверждает, что название Fantola, зарегистрированное в России в 2019 году, похоже на Fanta до степени смешения. Товарный знак Fanta в свою очередь охраняется законом с 1966 года.

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Опрошенные изданием специалисты считают, что судебный процесс будет затяжным, поскольку речь идет об уже зарегистрированном в России бренде. При этом, отмечают юристы, у Coca-Cola достаточно высокие шансы на итоговую победу и снятие правовой охраны с товарного знака Fantola.

Во многих странах, в том числе в Евросоюзе, есть прецеденты использования названий, похожих на всемирно известные бренды. Чаще остальных к таким приемам прибегают ретейлеры, выпускающие товары под собственной маркой. Нередко они используют в названиях слово cola. В России это слово признано общеупотребимым, вследствие чего на него не могут распространяться патентные претензии.

Помимо Fantola, «Аквалайф» выпускает напитки под маркой «Напитки из Черноголовки», на которые приходится 4,6 процента российского рынка. Напиток Coca-Cola занимает долю в 19,2 процента.

