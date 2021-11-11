Uber уличили в дискриминации инвалидов

Минюст США подал иск против Uber Technologies из-за дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство уличило компанию в том, что та требует от инвалидов оплаты дополнительного времени ожидания. В Минюсте указали, что Uber не скорректировала правила оплаты времени ожидания для людей, которым из-за особенностей здоровья требуется больше двух бесплатных минут, чтобы сесть в машину.

США потребовали от компании прекратить дискриминацию, изменить ценовую политику и возместить ущерб пострадавшим пассажирам. Кроме того, на Uber наложили денежный штраф.

5 августа стало известно, что Uber потратила слишком много денег на то, чтобы привлечь водителей такси. В результате акции компании подешевели на 2,29 процента.

В июне сообщалось, что из сервиса для заказа такси и еды Uber уволились около 20 процентов сотрудников. Действующие и бывшие работники компании видят несколько основных причин большой текучки кадров. Некоторые считают, что в последнее время у Uber появилось много конкурентов. Кроме того, идет восстановление экономики после пандемии, что в целом приводит к росту числа увольнений в США в разных компаниях, не исключение и Uber. Также отмечается, что нынешнюю корпоративную культуру Uber олицетворяет исполнительный директор Дара Хосровхаши, заметно уступающий в харизме своему предшественнику Трэвису Каланику, который умел вдохновить коллег.