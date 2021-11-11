В ООН обеспокоились проблемой выдачи виз российским дипломатам в США

Генсек ООН Гутерриш заявил о намерении работать с США по визам для российских дипломатов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет взаимодействовать с США по вопросу выдачи виз для делегаций стран в Организации Объединенных Наций, в том числе российским дипломатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека международной организации Стефана Дюжаррика.

По его словам, генеральный секретарь и юридический советник ООН очень сильно обеспокоены сложившейся ситуацией и проблемами в рамках Соглашения о штаб-квартире, в частности в отношении виз. Он рассказал, что генсек взаимодействует с государствами-членами ООН, которых затронула эта ситуация, на высоком уровне, чтобы найти приемлемые решения.

Ранее представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко заявил, что Москва попросила помощи у генерального секретаря ООН из-за проблем с выдачей виз США дипломатам. Он указал, что российская делегация более четырех лет сталкивается с проблемами, которые вызваны ненадлежащим исполнением Соединенными Штатами своих обязательств.

