Россия попросила помощи у генсека ООН из-за проблем с визами США для дипломатов

Москва попросила помощи у генерального секретаря Организации Объединенных Наций из-за проблем с выдачей виз США дипломатам, об этом сообщил представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко, передает РИА Новости.

Он указал, что российская делегация более четырех лет сталкивается с проблемами, которые вызваны ненадлежащим исполнением Соединенными Штатами обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях. По его словам, страна систематически отказывает в выдаче въездных виз для сотрудников постпредства при ООН и для делегатов из Москвы.

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«Это тот случай, когда разговоры явно затянулись. На четвертом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру», — подчеркнул Леонидченко, указав, что США также конфисковали дипломатическую собственность и наложили ограничения на передвижения.

Он добавил, что проблемы с визами затрагивают не только российских дипломатов, но и сотрудников Секретариата из числа граждан России. Некоторые из них успешно прошли конкурс на замещение должностей международных служащих, но не могут въехать в Соединенные Штаты и приступить к работе. Представитель заявил, что это фактически равносильно признанию их «нежелательными лицами».

24 октября Госдеп причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (англ. Homeless Nationalities). Соответствующий отчет был опубликован на сайте ведомства. В тексте сказано, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.

