Юрист предупредил россиян о расширении списка доходов для удержания алиментов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян, что в начале ноября перечень доходов для взыскания алиментов был значительно расширен. Он рассказал об этом агентству «Прайм».

Теперь в списке будут учитываться стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, средства, полученные от продажи недвижимости, а также дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.

«Указанные дополнения учитывают изменения, произошедшие в налоговом законодательстве — появление новой категории налогоплательщиков — самозанятых граждан, а также решают давно перезревший вопрос включения ряда доходов в перечень учитываемых при взыскании алиментов», — уточнил юрист.

Также Соловьев призвал россиян обращаться в Минтруд и Минфин за разъяснениями о применении расширенного перечня доходов. Он отметил, что должники по алиментам часто скрывают источники своих доходов или стараются значительно занизить его. До последнего времени от взыскания задолженности по алиментам был освобожден ряд доходов, например, дивиденды и проценты по вкладам, напомнил специалист. По его словам, все это приводило к несправедливому распределению доходов, «обостряющему социальное неравенство».

4 ноября правительство России обновило редакцию перечня доходов, с которых допускается удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Согласно обновленной редакции, удержание алиментов производится, в частности, со всех видов зарплат, гонораров, пенсий, стипендий, пособий, денежного довольствия (в случае военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов) и прочих выплат.