В России утвердили перечень доходов для удерживания алиментов

Правительство России обновило редакцию перечня доходов, с которых допускается удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает ТАСС, новый перечень в основном повторяет предыдущий, принятый еще в 1996 году (последние правки в документ вносились в 2019-м).

Согласно обновленной редакции, удержание алиментов производится, в частности, со всех видов зарплат, гонораров, пенсий, стипендий, пособий, денежного довольствия (в случае военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов) и прочих выплат.

Тем не менее, в новый документ добавлены пункты об удержании алиментов с доходов самозанятых и с денежных средств, полученных в результате налоговых вычетов.

В сентябре «Известия» сообщили, что в России с 2022 года у неплательщиков могут начать изымать загранпаспорта. Данная мера может дополнить существующее ограничение на выезд из страны при наличии долгов от 30 тысяч рублей или долга по алиментам от 10 тысяч рублей. Также запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам до вынесения приговора суда.