Подсчитан размер взысканных московскими приставами долгов

Московские судебные приставы за девять месяцев 2021 года взыскали с должников 100,5 миллиарда рублей. Об этом РИА Новости рассказали пресс-службе столичного главка ФССП РФ.

В эту сумму, среди прочего, вошли задолженности по алиментам, зарплате, а также административным штрафам и платежам по ЖКХ. В частности, на налоги пришлось 40,5 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 октября на исполнении в ГУФССП России по Москве находится около 6,4 миллиона исполнительных производств.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода должников, на который не может быть наложено взыскание. Согласно закону, заработная плата и иные доходы должника, равные величине прожиточного минимума (в 2021 году он составляет 12 702 рубля), включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Ранее сообщалось, что в январе-марте банки передали коллекторам рекордные за три года 145 миллиардов рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13 процентов. Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию. Эксперты отмечают, что рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. Финансовые организации будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, уверены они.

