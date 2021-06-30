Путин ответил на вопрос о зависимости россиян от кредитов

Жительница Ярославля Светлана Чемезова рассказала на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, что у нее зарплата 12 070 рублей. Она попросила решить вопрос с кредитами, которые люди берут «от безысходности». Трансляцию ведет Первый канал.

Отвечая на вопрос о зависимости россиян от кредитов, Путин заявил, что есть целый набор мер для поддержки семей. «Мы хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания школы, государство помогало тем, кто в трудном положении», — отметил глава государства.

Путин также напомнил, что подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода должников, на который не может быть наложено взыскание.

Согласно закону, заработная плата и иные доходы должника, равные величине прожиточного минимума (в 2021 году он составляет 12 702 рубля), включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Должник должен обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и указать счет, с которого нельзя будет списывать эту сумму. Если в регионе данный показатель превышает общий по стране, то в расчет берется он. Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.