Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме

The Guardian: Ассанж получил разрешение на бракосочетание с невестой Моррис в тюрьме

Пребывающий в британской тюрьме основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на бракосочетание с невестой Стеллой Моррис. Об этом сообщает The Guardian.

Церемония бракосочетания пройдет в стенах тюрьмы. По предварительным данным, свадьба может состояться в декабре при ограниченном количестве приглашенных гостей из числа заключенных.

Ранее Ассанж и Моррис подали в суд на главу министерства юстиции Великобритании Доминика Рааба, поскольку им не разрешают пожениться. Пара уверена, что Великобритания создает препятствия для их женитьбы из-за политической войны властей США против основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании, он содержится в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов.

В США ему грозит до 175 лет заключения. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.