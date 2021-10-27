Протестующие пришли поддержать Ассанжа к суду Лондона

RT: в Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа, у здания протесты

В Высоком суде Лондона начались слушания по апелляции Минюста США. Ее вынесли в ответ на отказ экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Видео с места событий публикует RT.

Слушания будут идти два дня. Правительство США будет оспаривать решение, вынесенное судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер: 4 января 2021 года она отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа.

Протестующие пришли поддержать основателя WikiLeaks к зданию суда. Люди стоят с транспарантами и табличками, на которых написаны лозунги в защиту мужчины. На некоторых из них Ассанжа называют героем, на других — требуют отказаться от экстрадиции.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании, он содержится в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов.

В США ему грозит до 175 лет заключения. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.