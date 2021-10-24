Невеста Ассанжа оценила возможную экстрадицию основателя WikiLeaks

Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис выразила уверенность в невозможности экстрадиции журналиста. Об этом она рассказала РИА Новости на шествии в Лондоне 23 октября.

По словам Морис, согласие суда с выдачей было бы «совершенно непостижимым». «После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию», — заявила она.

Ранее генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по защите информаторов, депутат Нидерландов Питер Омцигт оценил сообщения о том, что ЦРУ рассматривало возможность убийства Джулиана Ассанжа. По его мнению, это недопустимо в такой демократии, как США.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.