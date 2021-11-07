Ассанж подал в суд на главу британского Минюста из-за запрета на женитьбу

Daily Mail: основатель сайта WikiLeaks и его невеста подали в суд на главу Минюста Рааба

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали в суд на главу министерства юстиции Великобритании Доминика Рааба, поскольку им не разрешают пожениться. Об этом сообщает Daily Mail.

Также Ассанж и Моррис подали в суд иск против начальницы тюрьмы, где содержится основатель WikiLeaks.

Пара уверена, что Великобритания создает препятствия для их женитьбы из-за политической войны властей США против Ассанжа.

«Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь для него в Белмарше — это борьба», — отметила Моррис.

Основатель WikiLeaks и его избранница вместе уже примерно пять лет, у пары есть двое общих детей.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании, он содержится в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Ему вменяется в вину обнародование сверхсекретных документов.

В США ему грозит до 175 лет заключения. Бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016-м.

