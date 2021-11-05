В Лондоне сожгли чучело Бориса Джонсона

Участники ежегодного Марша миллиона масок в Лондоне, организованного движением Anonymous, сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции выставили на площади картонную куклу Бориса Джонсона и позже сожгли ее. В район площади стянуты полицейские, однако пока они не вмешиваются. Некоторые участники митинга требуют освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, другие — отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью «Трамп победил».

Движение Anonymous объединяет «хактивистов», отстаивающих идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.

27 октября в Высоком суде Лондона начались слушания по апелляции Минюста США. Ее вынесли в ответ на отказ экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. У здания суда собрались протестующие с транспарантами и табличками, на которых написаны лозунги в защиту журналиста, которые пришли поддержать его. На некоторых из них Ассанжа называли героем, на других — требовали отказаться от экстрадиции.