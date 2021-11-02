Британский премьер ушел от ответа на вопрос об отношениях с Россией

ТАСС: премьер Великобритании Джонсон не ответил на вопрос о потеплении отношений с РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел от ответа на вопрос о возможности потепления в отношениях Лондона с Москвой, который задал ему корреспондент ТАСС на конференции в Глазго во вторник, 2 ноября.

Джонсона спросили, обсуждал ли он соответствующие перспективы с российским лидером Владимиром Путиным. Он ответил просто: «Да, я говорил», после чего отказался развивать тему и предложил журналистам ждать более подробного раскрытия мысли «позже».

Ранее Джонсон отметился на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) открывающей речью: в ней он сравнил глобальные изменения климата с бомбой замедленного действия, а мировых лидеров — с суперагентом Джеймсом Бондом, который должен ее обезвредить и спасти таким образом мир. Британский лидер также заявил, что если усилия в Глазго провалятся, то бороться с климатическими изменениями не получится.