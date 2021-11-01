Президент США Байден рассказал о главном разочаровании на саммите G20

Президент США Байден: Россия и Китай де-факто не явились на саммит G20 по климату в Риме

Президент США Джо Байден оценил итоги саммита «Большой двадцатки» (G20), который проходил 30-31 октября в Риме. Американский лидер сообщил, что разочарован позициями нескольких стран в области климата, передает Bloomberg.

Недовольство Байдена

Материалы по теме Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует? Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?

Байден рассказал, что его главное разочарование на G20 связано с позициями России и Китая. По его мнению, страны «де-факто не явились с точки зрения каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». Таким образом Байден ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления «некоторых неправительственных организаций» о том, что соглашения G20 в сфере климата не внушают доверия.

Лидер США добавил, что существует причина, по которой «люди должны быть разочарованы». «Я сам разочарован»,— отметил он. Однако американский лидер подчеркнул, что страны приняли соглашение о «прекращении субсидирования угля». Байден призвал сконцентрироваться на том, «чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».

Я думаю, что вы увидите, что мы добились значительного прогресса, но надо сделать больше Джо Байден Президент США

Выступление Путина

Российский президент Владимир Путин выступил на саммите «Группы двадцатки» в режиме видеоконференции. Он заявил, Россия принимает активное участие в программах по сохранению климата и выполняет все международные обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и Парижскому соглашению.

Мы последовательно реализуем политику по снижению эмиссии чистых парниковых газов, предпринимаемый шаги с целью увеличения энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добычи нефти Владимир Путин Президент России

Материалы по теме Два пути. Как в Госдуме решили спасти экологию и изменить климат Своя атмосфера. Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?

Кроме того, Путин выступил с предложением составить международный рейтинг экологических проектов, который будет регулировать уровень снижения парниковых газов на каждый вложенный доллар. Глава государства призвал сосредоточить усилия стран на перспективных инициативах, способных принести наилучший результат.

«Эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар», — заключил он.

Путин также призвал страны увеличивать поглощение парниковых газов, а не только сокращать объем их выбросов. Он добавил, что Россия обладает большим потенциалом и «колоссальными возможностями» в этой области.

Итоги G20 в сфере климата

По итогам саммита ведущие страны мира договорились о спасении планеты. Участники G20 взяли на себя обязательства по ограничению темпов глобального потепления: государства рассчитывают приостановить его на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако срок достижения этой задачи не указан.

Кроме того, страны обязались достичь нулевого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа к «середине века». Лидеры саммита также установили «амбициозную совместную цель» по «озеленению» планеты. Государства полагают, что ее возможно реализовать с помощью «проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества».

1 000 000 000 000 деревьев договорились высадить к 2030 году страны-члены саммита G20

При этом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш негативно оценил итоги саммита. Он поддержал стремление стран к «поиску глобальных решений», однако заявил, что покидает встречу «с неоправдавшимися надеждами». «Но, по крайней мере, окончательно они не погибли», — написал Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что возлагает основные надежды на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Она открылась 31 октября и продлится по 12 ноября в Глазго.

Ранее британский премьер Борис Джонсон высказался о важности проведения COP26. Неудачные переговоры вызовут провал мировой координации по климату, уверен политик.