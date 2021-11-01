Жена Бориса Джонсона появилась на саммите G20 в дешевом наряде из магазина Zara

Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds) появилась на публике в дешевом наряде масс-маркетового бренда Zara и подверглась критике в сети. Снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила саммит «Большой двадцатки» (G20), который проходил 30-31 октября в Риме. Папарацци засняли Симондс на улицах города в платье длины макси с цветочным принтом, которое оформлено высоким разрезом, оголяющим ногу, и красном пиджаке Zara стоимостью 60 фунтов стерлингов (около 5800 рублей). Ее образ дополнили туфли на низком каблуке и защитная маска.

Читатели издания не оценили образ жены Бориса Джонсона и обругали ее в комментариях под размещенными фотографиями. «Она выглядит как старая бабушка», «И на ее вкус мы должны опираться? Ужасный наряд!», «Кэрри, тебе срочно нужен стилист», «Почему у старой жены Макрона чувство стиля лучше, чем у молодой Симондс?», «Странный наряд», — высказывались они.

В мае стало известно, что Кэрри Симондс выбрала для свадьбы платье за пять тысяч рублей. Она отдала предпочтение наряду греческого дизайнера Христоса Костареллоса с цветочным принтом. Платье стоит 300 тысяч рублей, однако Симондс решила отказаться от его покупки в пользу аренды на день. В итоге свадебный наряд обошелся ей в 4700 рублей.