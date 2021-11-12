Скрывавшегося три года российского бейсджампера арестовали за махинации

Скрывавшегося три года российского бейсджампера арестовали за взятку — он подозревается в махинациях на почти семь миллионов рублей с таможенными платежами при ввозе в страну самолета. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, известный парашютист и бывший совладелец аэродрома Большое Грызлово скрывался более трех лет. В 2017 году он передал через посредника должностному лицу Федерального агентства воздушного транспорта 100 тысяч за некоторый документ.

Этот документ в дальнейшем позволил бы сэкономить 6,9 миллиона рублей на таможенных платежах за ввоз в Россию редкого новозеландского самолета РАС-750XL в модификации для спортивного парашютного десантирования. В России существует система льгот для ввоза пассажирских самолетов — такие льготы обеспечивают развитие региональной авиации, облегчая материальные затраты для легальных перевозчиков.

Однако довести аферу до конца не удалось — вмешались силовики. Взяткополучателя и посредника задержали сразу же, а совладелец аэродрома скрывался несколько лет.

Сейчас его удалось поймать, он арестован. По сведениям источника в правоохранительных органах, речь идет о Дмитрии Киселеве. Его считают пионером российского бейсджампинга и очень опытным парашютистом. Самолет РАС-750XL должен был существенно повысить прибыльность бизнеса, так как вмещал восемь пар «инструктор + парашютист». Но таможенные льготы не распространяются на самолеты такого типа.