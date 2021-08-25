Задержан представившийся россиянке пилотом гражданской авиации африканец-аферист

В Севастополе полиция задержала афериста из Африки, который соблазнил жительницу Крыма и убедил перевести ему крупную сумму. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По версии следствия, в апреле 2021 года он познакомился в социальных сетях с 50-летней жительницей Севастополя и представился ей одиноким иностранцем и пилотом гражданской авиации. Дистанционные отношения пары стремительно развивались, и вскоре аферист сообщил возлюбленной, что хочет отправить ей дорогие подарки: парфюмерию, украшения и все свои накопления.

Для этого россиянке нужно лишь заплатить пошлину. Чтобы убедить жертву, любовник-аферист прислал фотографии подарков. Россиянка сделала восемь переводов на указанные мошенником счета, после чего африканец признался ей в обмане. Потерпевшая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.