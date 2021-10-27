Стало известно о новых хищениях при строительстве военных объектов в Арктике

При строительстве российских военных объектов на мысе Шмидта в Арктике были выявлены новые махинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании, экс-руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев. Их подозревают в крупном мошенничестве.

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По мнению полиции, бизнесмены похитили около 232 миллионов рублей из более 4,3 миллиардов рублей, которые были выделены на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. В офисах подозреваемых были проведены обыски, по результатам которых Ашгибисова и Горбачева задержали, а рабочую документацию по договорам, средства связи и компьютеры изъяли. Фигуранты дела свою вину отрицают.

В материале также отмечается, что в 2020 году виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство данных военных объектов в Арктике, были признаны соучредители «Русальянсстроя» Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт. Суд приговорил каждого фигуранта к девяти годам колонии общего режима. Также с них взыскали нанесенный ущерб в размере 3 миллиарда рублей.

В ноябре 2015 года Спецстрой обвинил руководство компании «РусАльянс Строй», возводившей военные объекты на мысе Шмидта и на острове Врангеля, в воспрепятствовании продолжению строительных работ. Перед этим, 2 октября, контракт с компанией был расторгнут, и заказ передан другим фирмам. В «РусАльянс Строе», в свою очередь, тогда заявили, что на их стройплощадках происходил захват складских помещений и техники, а персоналу угрожали физической расправой.