По обвинению в хищении 232 миллионов рублей арестован экс-чиновник Минобороны

Суд арестовал по обвинению в хищении денег на объекты Минобороны экс-главу ГУОВ Горбачева

Гагаринский суд Москвы арестовал экс-главу АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Евгения Горбачева по обвинению в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов Минобороны в Арктике. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта под арест до 27 декабря 2021 года. Против чиновника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Также по этому делу арестован бывший учредитель ООО "ФОРМАТИКА" Андрей Харченко, он останется под стражей на два месяца. Источник в правоохранительных органах пояснил агентству, что счета учреждения могли использоваться для хищения денег.

ГУОВ занимается строительством жилых, культурных и прочих социально значимых объектов Минобороны. По версии следствия, Горбачев причастен к краже средств, выделенных для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что были задержаны бывший гендиректор ООО «Спецстрой-1» Александр Ашгибисов и учредитель компании, экс-руководитель Главного управления обустройства войск Евгений Горбачев. Их подозревают в крупном мошенничестве. В офисах подозреваемых были проведены обыски.

