Опровергнута популярная гипотеза о древней катастрофе на Земле

Ученые Копенгагенского университета назвали возможную причину внезапного взрыва биоразнообразия 469 миллионов лет, в ордовикском периоде, когда моря Земли были заселены трилобитами, брахиоподами и конодонтами. Морское биоразнообразие увеличилось в четыре раза всего за несколько миллионов лет, однако исследователи опровергли версию, согласно которой это произошло из-за интенсивной бомбардировки метеоритами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Согласно одной из популярных гипотез, взрыв биоразнообразия в ордовикском периоде произошел из-за разрушения астероида между Марсом и Юпитером, что вызвало продолжительную бомбардировку Земли метеоритами. Это, в свою очередь, привело к выбросу в атмосферу большого количества пыли и глобальному похолоданию. По мнению ученых, именно низкие температуры способствовали вспышке биоразнообразия. Однако в новой работе исследователи показали, что похолодание произошло задолго до космической катастрофы — за 600 тысяч лет.

Специалисты провели анализ окаменелостей древних осадочных слоях морского дна в Стейнсоддене на юге Норвегии. Оказалось, что метеоритная бомбардировка привела к обратному эффекту, то есть стагнации биоразнообразия на Земле. Пыль блокировала солнечный свет, что нарушило большинство фотосинтетических процессов и, как следствие, условия жизни животных в целом.

Авторы научной работы выдвинули новую гипотезу, объясняющую вспышку биоразнообразия. Формирование ледяных шапок на планете могло изменить орбитальные параметры Земли, а именно наклон, вращение и конфигурацию самой орбиты вокруг Солнца. Это вызвало долговременное установление более холодного климата и, как следствие, расцвет морских видов на Земле.