Определен возраст подземной биосферы с древними микробами

Ученые Университета Линнеуса в Швеции выяснили, что наиболее древние горные породы на Земле могли быть населены микроорганизмами не более миллиарда лет. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Подсчитано, что 10-20 процентов всей земной биомассы содержится в так называемой глубокой биосфере, например, в трещинах кратонов — древних платформ, чей фундамент датируется докембрийским эоном (от нескольких миллиардов до 540 миллионов лет назад). Подземная биомасса представлена микроорганизмами, которые получают энергию от потребления газов, питательных растворенных веществ и незначительного количества органического вещества.

Кратонные породы сформировались миллиарды лет назад глубоко в земной коре, где температуры были слишком высоки для существования жизни. Позже они достигли уровня, более подходящего для существования микроорганизмов. Исследователи проследили за термической историей кратонов, анализируя соотношение радиоизотопов, чтобы выяснить, в какие периоды эти породы стали обитаемыми. Этот термохронологический подход позволил определить, что самый продолжительный срок обитаемости кратонов не превышает миллиарда лет.

Самые старые породы на Земле датируются четырьмя миллиардами лет, однако, как показывают результаты исследования, большую часть своего существования они были необитаемыми из-за высокой температуры (более 122 градусов Цельсия). В некоторых кратонах обитаемые условия датируются всего 50–300 миллионами лет.