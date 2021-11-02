Глобальное вымирание 445 миллионов лет назад связали с изменением климата

Международная группа ученых определила механизм одного из крупнейших массовых вымираний на Земле, которое произошло в позднем ордовикском периоде около 445 миллионов лет назад. Тогда исчезло примерно 85 процентов видов морских организмов, обитавших в мелководной зоне океанов около континентов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.

Согласно одной из гипотез, вымирание могло произойти из-за недостатка кислорода в морской воде. Чтобы проверить эту версию, ученые измерили концентрацию йода в карбонатных породах того периода. Йод служит индикатором изменения уровня кислорода в океане в истории Земли. В сочетании с компьютерным моделированием данные показали, что не было никаких доказательств того, что вымирание как-то связано с аноксией в мелководных областях океана. В то же время дефицит кислорода прослеживался в глубоководных регионах.

Обычно аноксия связана с глобальным потеплением, вызванным извержением вулкана. Однако в это время на Земле происходило глобальное похолодание, что не может быть объяснено классической моделью кислородных изменений в Мировом океане. Ученые предполагают, что причиной глубоководной аноксии может быть изменение циркуляции морской воды, в результате чего остановился поток богатой кислородом воды из мелководных морей в более глубокие зоны.

Результаты исследования исключают аноксию как единственное объяснение ордовикского вымирания и предоставляют новые данные в пользу того, что изменение температуры является ключевым механизмом экологической катастрофы.