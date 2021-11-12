Российские болота защитят от превращения в помойки

В России попросили запретить осушать болота и строить на их месте мусорные полигоны

Российские ученые обеспокоились, что на заболоченной местности могут разрешить строить мусорные полигоны для токсичных строительных отходов. Институт водных проблем РАН направил в Минстрой письмо с просьбой запретить осушать болота и превращать их в опасные для планеты помойки, пишет «Парламентская газета».

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В правительственную стратегию по декарбонизации к 2050 году уже входит обводнение осушенных во времена СССР болот, чтобы сократить риски возникновения пожаров и уровень вредных выбросов. По словам сотрудника Института водных проблем РАН Юрия Медовара, технология несложная и недорогая — все торфяники уже могли бы быть наполнены водой, но внедрение системы затягивают и предлагают более дорогие проекты ради большего финансирования.

Однако важнее, по мнению ученых, не допустить, чтобы болота начали снова осушать для размещения на их месте мусорных полигонов. Текущий свод правил запрещает это делает, однако в Минстрое хотят смягчить норму и допустить делать свалки на подтопляемых территориях при разработке технологий, не позволяющих токсичным веществам попадать в воду. Тем не менее эксперты считают, что строительство нарушит экосистему болот и лишит местность мощного поглотителя углекислого газа — более эффективного, чем деревья.

«Пора понять, наконец, что болотные массивы необходимо оставить в первозданном виде и не проводить над ними никаких экспериментов. Особенно в период экстремально быстрых изменений климата. Природа нам этого не простит, и наши дети — тоже», — заявили ученые в письме главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Ранее способность торфяных болот к нейтрализации выбросов углекислого газа доказали исследователи Тюменского государственного университета. По данным ученых, заболоченные территории способны надолго поглощать треть наземного углерода, задерживая его от попадания в атмосферу.

