Раскрыто содержание новых сертификатов о вакцинации от COVID-19

С 1 февраля сертификаты о вакцинации будут содержать данные о прививке и болезни

Сертификаты о вакцинации от COVID-19 с 1 февраля 2022 года будут содержать данные о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Как сообщили в правительстве России, документы, выданные ранее, обновятся автоматически.

Соответствующие изменения планируется внести в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Вход по медицинским документам должны будут ввести организаторы массовых мероприятий и объекты торговли. Исключением станут аптеки, продуктовые магазины и предприятия, торгующие товарами первой необходимости.

Граждане, не зарегистрированные на портале госуслуг или живущие в отдаленных селах и деревнях, смогут получить выписку из электронного сертификата в МФЦ. Граждане без документа, подтверждающего вакцинацию, могут посещать общественные места при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест.