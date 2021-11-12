В Госдуме оценили идею Милонова сократить рабочий день фразой «ни о чем»

Идею депутата Госдумы Виталия Милонова в осенне-зимний период сократить рабочий день в России на один час оценил депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Предложение может привести к деградации населения, рассказал он в интервью «Секрету фирмы».

Харитонов отметил, что данную идею сложно назвать инициативой. «Это так, от безделья, видимо, в голову такие мысли приходят. Это непрофессиональный разговор, просто ни о чем», — подчеркнул он.

Депутат добавил, что труд в условиях непростого климата закаляет человека, а также расширяет его возможности. Необходимо думать не о том, как уменьшить трудовую деятельность, а о том, как повысить людям зарплаты, отметил Харитонов.

Ранее глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в России четырехдневной рабочей недели, но готово рассмотреть предложения. Вместе с тем в министерстве труда и социальной защиты пока не получали инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», добавил он.