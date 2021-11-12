Опубликованы кадры с места убийства имама в Дагестане

Место убийства имама в Дагестане попало на видео

Место, где Асадулла Рахманов убил имама мечети в Дагестане, попало на видео. Кадры в пятницу, 12 ноября, публикует РЕН ТВ.

На видео заметны пятна крови на земле. Место убийства ограждено.

Ранее сообщалось, что брат и сын имама мечети, которые были ранены нападавшим, находятся в реанимации больницы Акушинского района.

По версии следствия, конфликт произошел из-за давнего земельного спора между 62-летним Рахмановым и имамом. Мужчина приехал к дому духовного главы и начал стрелять. Имам был убит, еще два человека ранены. Сын погибшего смертельно ранил нападавшего ножом.

Ранее Рахманов был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух человек и незаконном обороте огнестрельного оружия.