После убийства имама в Дагестане возбудили дело

СКР возбудил дело об убийстве имама и ранении его брата в Дагестане

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве имама в Дагестане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на двух человек и незаконном обороте огнестрельного оружия.

По данным следствия, длительное время между 62-летним жителем села Аметеркмахи и имамом мечети тянулся конфликт из-за земли. 12 ноября пенсионер пришел к дому матери духовного главы и начал стрелять. Имам был убит, его брат и сын получили ранения. Последний сумел обезвредить стрелявшего, ударив его ножом. От полученного ранения нападавший скончался.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, идет опрос свидетелей и очевидцев.

Брат и сын погибшего имама госпитализированы.

Ранее 12 ноября сообщалось, что огонь открыл 62-летний Асадулла Рахманов, вооруженный автоматом Калашникова. Один из раненых ударил стрелка ножом в шею, когда у того закончились патроны. Вооруженный пенсионер умер на месте.