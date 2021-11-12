Стала известна личность застрелившего дагестанского имама россиянина — им оказался 62-летний пенсионер Асадулла Рахманов. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, 62-летний Асадулла Рахманов открыл огонь из автомата Калашникова по имаму Абиду Магомедову, его брату Арипу и 25-летнему племяннику Магомеду. Магомед смог ударить стрелка ножом в шею, когда у того закончились патроны. Вооруженный пенсионер умер на месте.

Инцидент произошел в селе Аметеркмахи Акушинского района республики Дагестан. По данным властей, двое погибли и еще два человека ранены, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта мог стать земельный спор между односельчанами. По некоторым данным, на месте происшествия нашли два пистолета. Кому они принадлежали на данный момент неизвестно.